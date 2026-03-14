Da Forlì alla storia della F1 | Kimi Antonelli è il poleman più giovane di sempre

Kimi Antonelli, giovane pilota di Forlì, ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Cina, diventando il più giovane nella storia della Formula 1 a raggiungere questo risultato. Con i suoi 19 anni, 6 mesi e 17 giorni, ha superato il record precedente di Sebastian Vettel, che all’epoca aveva 21 anni, 2 mesi e 11 giorni. La sua prestazione ha attirato l’attenzione del mondo delle corse.

Da allora di strada ne ha fatta il buon Kimi, bruciando le tappe e arrivando nel 2025 in Formula Uno con la Mercedes su volontà di Toto Wolff Il mondo della Formula 1 ha un nuovo re della velocità precoce. Andrea Kimi Antonelli, a soli 19 anni, 6 mesi e 17 giorni, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Cina, frantumando il record precedente che apparteneva al tedesco Sebastian Vettel (21 anni, 2 mesi, 11 giorni), quattro volte campione del mondo con la Red Bull. Una prestazione magistrale sul tracciato di Shanghai che proietta il talento bolognese nell’olimpo del motorsport, ma per chi lo segue dagli inizi, questo successo ha il profumo dell'asfalto di casa nostra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre in F1: chi è l'asso italiano della Mercedes Leggi anche: Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre in F1: chi è il pilota italiano della Mercedes Por qué Kimi Antonelli sigue a Verstappen a todos lados Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli Argomenti discussi: Antonelli inizia a graffiare. Russell lo snobba? E lui si mette subito davanti... All’esordio in F1 si schiantò, ora Antonelli è nella storia: è il più giovane poleman di sempre e fa sognare l’Italia. Voglio vincereIl talento italiano della Mercedes conquista la pole in Brasile: Voglio vincere e riportare l'Italia al successo in F1 ... ilfattoquotidiano.it Gp della Cina, Kimi Antonelli nella storia: è lui il più giovane poleman di sempre. Vorrei portare l'Italia sul gradino più alto del podioSarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1 ... bolognatoday.it