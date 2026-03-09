Lo Stato delle Cose il caso David Rossi al centro della puntata Giletti intervista Andrea Sempio
Massimo Giletti, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento e inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 9 marzo 2026. Al centro della puntata il caso David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena la cui morte, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, non sarebbe un suicidio ma un omicidio. È allora necessario chiedersi: chi lo ha ucciso? E perché? Se ne parla in studio con la figlia Carolina Orlandi, l’avvocato della famiglia Carmelo Miceli e il presidente della Commissione Gianluca Vinci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
