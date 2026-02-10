Hyundai Tucson la nuova generazione si svela un po’ di più | ecco come cambia

La Casa automobilistica Hyundai sta per svelare la nuova generazione della Tucson. La presentazione ufficiale è programmata per la fine dell’anno, ma già si intravedono alcune novità. Il nuovo modello si distingue per un design più deciso, con linee più squadrate e un aspetto più audace, richiamando lo stile del Santa Fe. Gli appassionati attendono con curiosità di vedere come cambierà rispetto alle versioni precedenti.

La nuova generazione della Hyundai Tucson si avvicina alla sua rivelazione ufficiale, prevista per la fine dell’anno, con un design che si preannuncia più audace e squadrato, prendendo spunto dal modello Santa Fe. I recenti avvistamenti durante i test invernali nel Nord Europa hanno permesso di cogliere dettagli significativi sul restyling del SUV coreano, destinato ad arrivare sul mercato europeo nel 2027. L’evoluzione tecnica dovrebbe includere un nuovo sistema di infotainment e motorizzazioni ibride, con una possibile variante ad alte prestazioni che supererebbe i 300 cavalli. Le nuove immagini spia, diffuse da.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Hyundai Tucson

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Prova Hyundai Tucson 2025: perchè la AMANO nonostante i DIFETTI!

Ultime notizie su Hyundai Tucson

Argomenti discussi: Hyundai Tucson 2027 cambia look, stile Santa Fe per la nuova generazione | Foto spia; Nuova Hyundai Tucson: rivoluzione design e l’ipotesi di una N da 300 cavalli; Hyundai corre verso il 2027: in arrivo 5 novità, 3 saranno auto piccole (anche ibride) | Quattroruote.it; Hyundai Tucson 1.6 Business Hev da 239 Cv: pregi e difetti.

Scopri come cambia la Hyundai Tucson 2027: nuovo design più elegante, interni rinnovati e motorizzazioni ibride e plug-in hybridScopri come cambia la Hyundai Tucson 2027: nuovo design più elegante, interni rinnovati e motorizzazioni ibride e plug-in hybrid. Tutte le anticipazioni ... motorbox.com

Effetto Santa Fe: la nuova Hyundai Tucson rinuncia alle curveLe voci si rincorrono da mesi: la Tucson potrebbe essere la prima a portare al debutto il sistema di infotainment Pleos. clubalfa.it

Hyundai Italia. . Nuova Hyundai TUCSON Dark Line. Scopri i suoi esclusivi dettagli neri, ti aspettiamo in showroom anche sabato e domenica. - facebook.com facebook

Hyundai Tucson 2027 cambia look, stile Santa Fe per la nuova generazione | Foto spia x.com