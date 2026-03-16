La Torre di Pisa si illumina di verde per festeggiare San Patrizio

Durante la Settimana di San Patrizio, la Torre di Pisa è stata illuminata di verde per celebrare l’evento. L’iniziativa internazionale Global Greening ha coinvolto diversi monumenti nel mondo, tra cui questo, per diffondere il colore simbolo della festività irlandese. La torre si è accesa di luce verde, attirando l’attenzione dei passanti e dei visitatori presenti nella città.

Il celebre campanile sarà l'unico monumento italiano a partecipare al Global Greening per celebrare il patrono d'Irlanda In occasione della Settimana di San Patrizio, l’iniziativa internazionale Global Greening torna ad abbracciare il pianeta con un'ondata di verde, illuminando alcuni tra i monumenti e i luoghi più iconici del mondo. Simbolo potente di connessione tra popoli e culture diverse, il Global Greening trasforma per una notte skyline e piazze in un suggestivo omaggio visivo all’Irlanda, unendo le nazioni sotto la bandiera della festa di San Patrizio. Anche quest’anno, tra i protagonisti globali dell’iniziativa, spicca la Torre di Pisa come unica rappresentante dell’Italia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati San Patrizio 2026: Dublino e il mondo si tinguono di verdeSabato 14 marzo 2026, l’atmosfera è già carica di attesa per la festa più verde del pianeta. Giornata Mondiale delle Cardiopatie: si illumina di rosso la torre campanaria di Palazzo MoroniL'illuminazione simbolica ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle cardiopatie congenite, patologia che rappresenta la malformazione... Contenuti utili per approfondire La Torre di Pisa si illumina di verde... Temi più discussi: San Patrizio: il mondo si tinge di verde tra i monumenti protagonisti anche la Torre di Pisa; Mura di Pisa Night Experience - primavera 2026 - Pisa; Venezia contro Topolino, il telescopio di Galilei sulla Torre di Pisa: scoppia la polemica. Era sul campanile di San Marco; Paralimpiadi e olimpiadi insieme. Parte da Pisa la lettera appello: Sono sempre e soltanto atleti. L’Irlanda festeggia San Patrizio con la Torre di Pisa verdeIn occasione della settimana di San Patrizio, torna uno degli appuntamenti simbolo delle celebrazioni irlandesi nel mondo, il Global Greening ... guidaviaggi.it La Torre di Pisa si illumina di verde per San Patrizio: l’Italia nel Global GreeningLa Torre di Pisa si illumina di verde per San Patrizio: l’Italia entra nel Global Greening, l’iniziativa internazionale che tinge di verde i monumenti simbolo del mondo. msn.com : Nello Ski Center Latemar, sul versante trentino della Val di Fiemme, la pista Torre di Pisa porta il nome della guglia dolomitica a 2.671 metri che domina il massiccio del Late - facebook.com facebook