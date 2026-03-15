San Patrizio 2026 | Dublino e il mondo si tinguono di verde

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo 2026, Dublino si prepara a festeggiare San Patrizio, una giornata in cui molte città del mondo si tingono di verde. In Irlanda e in diversi paesi, piazze, strade e monumenti vengono decorati per l’occasione, mentre eventi culturali e parate si svolgono in contemporanea. La celebrazione coinvolge sia le tradizioni antiche sia iniziative più recenti, creando un clima di festa condiviso.

Sabato 14 marzo 2026, l’atmosfera è già carica di attesa per la festa più verde del pianeta. Da Dublino alle piazze italiane, il mondo si prepara a celebrare San Patrizio con eventi che uniscono tradizione e modernità. La data chiave è il 17 marzo, quando le celebrazioni raggiungeranno il picco in Irlanda e oltre oceano. L’Irlanda intera si tinge di smeraldo, ma non si tratta solo di una ricorrenza locale: circa duecento Paesi organizzano ufficialmente commemorazioni dedicate al santo patrono. Il cuore pulsante della festa rimane Dublino, dove il festival torna alle sue radici con il tema Roots-Radici, invitando tutti a riflettere sull’identità condivisa tra le generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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