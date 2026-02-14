Giornata Mondiale delle Cardiopatie | si illumina di rosso la torre campanaria di Palazzo Moroni

Il 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, la Torre Campanaria di Palazzo Moroni si illumina di rosso. L'evento, promosso dall’Associazione Un Cuore Un Mondo Padova ODV, mira a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e del supporto alle persone con patologie cardiache congenite. La torre sarà illuminata dalle prime luci del tramonto fino alle ore mattutine, attirando l’attenzione di cittadini e visitatori.

L'illuminazione simbolica ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle cardiopatie congenite, patologia che rappresenta la malformazione congenita più diffusa con circa 4000 nuovi casi all'anno in Italia. Nella piazza antistante Palazzo Moroni saranno presenti volontari a disposizione dei cittadini per illustrare le attività dell'Associazione e i programmi di supporto alle famiglie.