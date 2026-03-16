La Svizzera nega il passaggio a due aerei militari americani

Sabato 14 marzo, la Svizzera ha deciso di negare il passaggio a due aerei militari americani che cercavano di attraversare il suo spazio aereo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza autorizzare il transito degli aerei statunitensi nel territorio elvetico. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato del governo svizzero.

Sabato 14 marzo la Svizzera ha deciso di non lasciar passare due aerei militari americani che volevano attraversare il suo spazio aereo. La motivazione data dal governo elvetico è il fatto che i velivoli svolgevano un’attività connessa alla guerra contro l’Iran. La neutralità svizzera impedisce di essere coinvolti anche indirettamente in operazioni belliche. Il governo federale di Berna ha invece acconsentito alla richiesta di Washington al passaggio di due aerei da trasporto e a uno di manutenzione. Inoltre ha specificato che gli USA continueranno a godere dell’autorizzazione annuale per quelle richieste “chiaramente non collegate al conflitto” o con finalità di Stato. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - La Svizzera nega il passaggio a due aerei militari americani Articoli correlati Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la SpagnaIl presidente del governo di Madrid ha infatti vietato all’alleato americano di usare come hub di rifornimento le basi di Moron de la Frontera, in... Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5sLa base Usa di Sigonella, in Sicilia, viene usata attivamente fin dall’inizio dell’attacco all’Iran, sabato scorso. Una raccolta di contenuti su Svizzera nega Temi più discussi: Crans-Montana, la Francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei Moretti. Indagato anche il sindaco; Tassi ipotecari svizzeri a rischio per conflitto in Medio Oriente; La Francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei Moretti ai pm che indagano sul rogo di Crans-Montana; Trump ha espresso un serio interesse a schierare truppe in Iran. Crans-Montana, l’ambasciatore Cornado a Fanpage: La Svizzera nega indagini comuni, scelta incomprensibileResta alta la tensione tra Italia e Svizzera dopo il diniego delle autorità federali a creare una squadra investigativa comune per Crans-Montana. A Fanpage.it l’ambasciatore Cornado commenta: Un caso ... fanpage.it Crans-Montana, la Francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei Moretti. Indagato anche il sindacoNicolas Féraud è stato iscritto nel registro degli indagati con le stesse ipotesi di reato dei coniugi Moretti insieme all’ex sindaco ... msn.com Guerra Iran, la Svizzera nega il sorvolo di aerei agli Stati Uniti - facebook.com facebook Negata l'autorizzazione a passare sopra al nostro Paese a due velivoli da ricognizione a stelle e strisce. Il Consiglio federale ha intanto formalizzato i criteri sulla cui base un aereo può passare o meno sopra la Svizzera. x.com