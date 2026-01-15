Pellai ai docenti | Non assegnate attività digitali da svolgere a casa L’Europa e la riduzione del digitale nelle scuole
Un recente intervento ai docenti invita a limitare le attività digitali da svolgere a casa, evidenziando la crescente presenza di strumenti online nelle scuole. In particolare, una madre segnala come, nella terza elementare di suo figlio, molte attività richiedano l’uso di dispositivi e collegamenti a piattaforme come YouTube, sollevando riflessioni sulla riduzione del digitale nel contesto educativo e sui suoi effetti sulla didattica quotidiana.
Una madre, su Famiglia Cristiana, segnala che nella terza elementare di suo figlio le attività a casa richiedono spesso l’apertura di link YouTube o pagine web, costringendo all’uso di telefoni o tablet. Chiede come affrontare la situazione con la maestra e se sia in contrasto con la filosofia educativa della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai, docente e ricercatore specializzato in età evolutiva, ha analizzato il deterioramento della salute mentale tra i giovani durante un convegno organizzato all'Università della Svizzera italiana. x.com
