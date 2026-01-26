Sociale | patentino digitale arriva in Istituti penali minori Lazio Aurigemma web responsabile

In Lazio, il progetto “Rispettosamente connessi – Il Pa.Di.” prosegue con l’introduzione del patentino digitale negli istituti penali minori. Aurigemma sottolinea l’importanza di un approccio responsabile al web, promuovendo competenze digitali consapevoli tra i giovani detenuti. Questa iniziativa mira a favorire un uso corretto della rete, contribuendo alla loro riabilitazione e formazione.

Nel Lazio continua il progetto del patentino digitale, intitolato “Rispettosamente connessi – Il Pa.Di. oltre le barriere”, promosso dal Corecom Lazio, il Comitato regionale per le comunicazioni. Questa iniziativa rappresenta un percorso formativo e gratuito di cittadinanza digitale, concepito per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e per quelli del biennio delle secondarie. L’obiettivo principale è anche quello di promuovere attività progettuali che affrontano la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Espansione del Progetto agli Istituti di Detenzione Minorile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

