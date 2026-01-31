La destra italiana si muove in modo deciso e senza mezze misure. Mentre la sinistra sembra ormai stabile, Meloni rischia di perdere consensi proprio a destra, dove una nuova formazione si affaccia con toni più estremi. La scena politica cambia in fretta, e le alleanze di ieri non bastano più.

Il fatto politico nuovo di queste settimane è l’insorgenza di una destra che non si limita più a flirtare con l’estremismo, ma ne assume i tratti identitari e scende in campo autonomamente. Una destra fascistoide che non resta sull’uscio della politica: entra a gamba tesa nel campo della competizione democratica. Determinando un paradosso destinato a lasciare il segno: Giorgia Meloni rischia di perdere le elezioni non contro la sinistra, ma a destra. Se perderà, perderà per mano di due fascistoidi. Uno, il più ingombrante, è Donald Trump, sdoganato come fascista tout court da Jonathan Rauch sull’Atlantic: «Fino a poco tempo fa, pensavo fosse un termine da evitare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La sinistra le fa un baffo, ma Meloni rischia di perdere voti a destra

Approfondimenti su Meloni Destra

Recenti sviluppi politici hanno suscitato reazioni contrastanti, tra festeggiamenti e riflessioni.

Il caso Hannoun e le recenti dichiarazioni di Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, sono al centro dell’attenzione mediatica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Meloni Destra

Argomenti discussi: Fuoco amico | La sinistra le fa un baffo, ma Meloni rischia di perdere voti a destra; La sinistra non può essere woke - Appunti; Leader dell’estrema destra britannica da Salvini al Mit, è bufera. Tajani: Robinson incompatibile con i miei valori; Segnalate i docenti di sinistra. Le liste di proscrizione della destra.

La sinistra fa un Salis-scendi sull’immunitàGli stessi che hanno reso intoccabile la militante arruolata da Bonelli e Fratoianni si stracciano le vesti perché il Senato soccorre la Santanchè sull’uso improprio di alcune trascrizioni. La Cucchi, ... panorama.it

A Berlino la sinistra fa una festa a braccetto coi fiancheggiatori di HamasLa festa di quartiere organizzata dalla sezione locale della Linke vede la presenza di varie organizzazioni che appoggiano apertamente Hamas. Si moltiplicano le richieste perché la festa sia vietata ... ilgiornale.it

Con buona pace della sinistra, gli italiani sono dalla parte del governo Meloni! - facebook.com facebook

Mentre il Governo Meloni promuove norme per contrastare la criminalità, la sinistra pensa bene di rispondere al problema dell'insicurezza delle nostre città VIETANDO l'utilizzo del termine MARANZA perchè "offensivo". Io sono senza parole... x.com