Lione, un giovane di 23 anni di orientamento di destra è stato pugnalato mortalmente durante un'aggressione da parte di un gruppo di attivisti di sinistra. La polizia ha arrestato un assistente di un deputato di Mélenchon tra i sospettati, mentre testimoni raccontano di aver visto Quentin Deranque essere preso a calci e pugni. La situazione politica in Francia si fa sempre più tesa, con la sinistra socialdemocratica che rifiuta di collaborare con France Insoumise.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - L'uccisione di un giovane militante di estrema destra a Lione sta provocando grandi polemiche in Francia, dove molti accusano La France Insoumise (Lfi) di Jean-Luc Mélenchon di avere alimentato un clima di odio che ha portato all'omicidio. Le indagini sono ancora in corso ma tra i sospettati c'è Jacques-Elie Favrot, collaboratore parlamentare del deputato Lfi Raphaël Arnault. La presidente dell'Assemblea nazionale Yaël Braun-Pivet ha annunciato la sospensione dell'accesso di Favrot all'aula. La vittima è Quentin Deranque, 23 anni, militante identitario nazionalista del gruppo neofascista Allobroges Bourgoin, e convertito di recente al cattolicesimo tradizionalista dell'organizzazione Academia Christiana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Lione, 23enne di destra ucciso da un gruppo di militanti di sinistra. «Tra i sospettati l'assistente di un deputato di Mélenchon»

Quentin Deranque, il giovane militante nazionalista, è stato ucciso a Lione venerdì scorso durante una violenta aggressione, e il suo nome compare tra le persone coinvolte nell'episodio.

Lione, venerdì scorso, un attivista di destra è stato aggredito e ucciso durante una manifestazione, un fatto che ha scatenato forti polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.