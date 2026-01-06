Il Carnevale si avvicina e a Foiano della Chiana si prepara la prima uscita dei cantieristi. Con la fine delle festività natalizie, la città si concentra ormai sulla tradizionale manifestazione carnascialesca, che rappresenta un momento importante di aggregazione e cultura locale. La comunità si organizza per vivere al meglio questa occasione, mantenendo viva una tradizione che da anni caratterizza il calendario di Foiano della Chiana.

A Foiano della Chiana il calendario segna la fine delle festività natalizie, ma l’attenzione della città è già proiettata oltre. Con l’appuntamento del 5 gennaio, che ha chiuso simbolicamente il Natale, Foiano è entrata in quella fase particolare e riconoscibile che accompagna l’avvicinamento al Carnevale di Foiano della Chiana. Un tempo sospeso, fatto di attesa, lavoro silenzioso e aspettative che crescono giorno dopo giorno. L’evento delle Befane dei Cantieri ha rappresentato il primo segnale concreto di questo passaggio. Non una sfilata, non un’anticipazione, ma un momento capace di riportare al centro la comunità e di ribadire che il percorso verso il Carnevale è ufficialmente iniziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il carnevale è alle porte. Cantieristi pronti per la prima uscita

Leggi anche: Prima neve alle porte di Roma, dai Castelli Romani al Terminillo il paesaggio imbiancato

Leggi anche: Maxi-emendamento alla Manovra: le novità dal Tfr dei giovani alle pensioni, l'uscita si allontana per chi lascia prima il lavoro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Carnevale è alle porte: a Tempio fervono i preparativi per lu Carrasciali Timpiesu 2026. In questo carosello, vediamo le novità e ripercorriamo cosa accadde nella scorsa edizione e i carri a concorso che saranno al via tra un mese #tempiopausania #carnev - facebook.com facebook