Pd uscita d’esordio per Malvatani Domani incontro a Caldarette d’Ete

Il Partito Democratico presenta il suo primo evento con Malvatani, che domani parteciperà a un incontro a Caldarette d’Ete. Al momento, il centrodestra non ha annunciato iniziative o cambiamenti, e nemmeno il mondo civico ha fatto sapere di essere attivo in queste ore. La situazione rimane stabile e senza novità rilevanti nel panorama politico locale.

Mentre al centrodestra tutto tace, così come non si registrano movimenti nel mondo civico guidato da Alberto Maria Scarfini, né da altre formazioni che stanno covando nel sottobosco fermano, la candidata sindaca Angelica Malvatani dà il via, con le forze che la sostengono (La città che vogliamo, Pd, Italia Viva, Avs, Rc e M5S) al primo incontro pubblico, domani, a Caldarette Ete (centro sociale, ore 10). E nell’attesa, il Pd chiede "un cambio di rotta per una città che non può restare immobile. La nostra Fermo ha bisogno di una guida che torni a parlare con le persone e a progettare insieme il futuro". Un’amministrazione, quella attuale, che "sembra sparita dai radar e sta lasciando la città in un vuoto informativo preoccupante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pd, uscita d’esordio per Malvatani. Domani incontro a Caldarette d’Ete Articoli correlati Verso le elezioni. Vitali segretaria del Pd. Sindaco, spunta MalvataniFermo al bivio politico: Dorotea Vitali segretaria del Pd, spunta il nome di Angelica Malvatani per la corsa alla fascia tricolore Fermo è chiamata a... Leggi anche: Sei Nazioni di rugby, domani l'esordio con la Scozia in un Olimpico sold out