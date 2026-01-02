Netflix ha comunicato l’ingresso di Tanzyn Crawford nel cast della serie live-action di Assassin’s Creed. L’attrice, nota per il suo ruolo in Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms, interpreterà un personaggio di rilievo nella nuova produzione. L’annuncio anticipa un approfondimento della storia e dei personaggi, mantenendo alta l’attenzione sui dettagli e sulle evoluzioni della serie.

Netflix ha annunciato un nuovo ingresso nel cast della serie live-action Assassin’s Creed: Tanzyn Crawford (nota per Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms) interpreterà un ruolo protagonista. La notizia è stata confermata da Deadline pochi minuti fa. Nessun dettaglio sul ruolo, che viene indicato come fisso, è stato al momento svelato. Prossimamente la Tanzyn Crawford. sarà tra i protagonisti dell’atteso nuovo spin-off di Game of Thrones dal titolo A Knightof the Seven Kingdoms. Gli altri attori al momento confermati sono Toby Wallace e Lola Petticrew. La nuova serie, prodotta da Ubisoft e Netflix, sarà ambientata tra il mondo moderno e gli eventi storici della saga videoludica, con un focus su Assassini e Templari che si scontrano attraverso i secoli. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Assassin’s Creed | Tanzyn Crawford entra nel cast della serie Netflix

Leggi anche: Assassin’s Creed | Laura Marcus entra nel cast della serie Netflix

Leggi anche: Assassin’s Creed | Lola Petticrew tra i protagonisti della serie Netflix

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Assassini, Buon Anno Nuovo dal team di Assassin's Creed! Che il vostro salto in questo 2026 possa essere pieno di nuove ed emozionanti avventure! x.com

Assassin's Creed. . Assassini, Buon Anno Nuovo dal team di Assassin's Creed! Che il vostro salto in questo 2026 possa essere pieno di nuove ed emozionanti avventure! - facebook.com facebook