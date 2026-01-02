Assassin’s Creed | Tanzyn Crawford entra nel cast della serie Netflix

Netflix ha comunicato l’ingresso di Tanzyn Crawford nel cast della serie live-action di Assassin’s Creed. L’attrice, nota per il suo ruolo in Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms, interpreterà un personaggio di rilievo nella nuova produzione. L’annuncio anticipa un approfondimento della storia e dei personaggi, mantenendo alta l’attenzione sui dettagli e sulle evoluzioni della serie.

Netflix ha annunciato un nuovo ingresso nel cast della serie live-action Assassin’s Creed: Tanzyn Crawford (nota per Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms) interpreterà un ruolo protagonista. La notizia è stata confermata da Deadline pochi minuti fa. Nessun dettaglio sul ruolo, che viene indicato come fisso, è stato al momento svelato. Prossimamente la Tanzyn Crawford. sarà tra i protagonisti dell’atteso nuovo spin-off di Game of Thrones dal titolo A Knightof the Seven Kingdoms. Gli altri attori al momento confermati sono Toby Wallace e Lola Petticrew. La nuova serie, prodotta da Ubisoft e Netflix, sarà ambientata tra il mondo moderno e gli eventi storici della saga videoludica, con un focus su Assassini e Templari che si scontrano attraverso i secoli. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

