Assassin’s Creed | Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie Netflix

Noomi Rapace e Sean Harris sono stati annunciati come nuovi membri del cast della serie live-action di Assassin’s Creed in produzione per Netflix. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, vede coinvolti diversi attori e si sta consolidando con l’aggiunta di queste due interpreti. La serie, basata sul popolare videogioco, si sta progressivamente definendo con nuovi dettagli sul cast e sulla produzione.

Il progetto live-action di Assassin’s Creed targato Netflix prende sempre più forma. Dopo gli annunci iniziali, arrivano oggi, grazie ad un aggiornamento di Deadline, i nomi che vanno a completare un cast di alto profilo: Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris e Corrado Invernizzi sono ufficialmente parte della produzione. Gli attori si affiancheranno a Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus e Tanzyn Crawford. Sebbene i dettagli sui ruoli siano ancora blindatissimi, la presenza di interpreti del calibro della Rapace e Harris (già volti noti del thriller internazionale) alza notevolmente l’aspettativa sulla qualità della serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Assassin’s Creed: Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie Netflix Articoli correlati Assassin’s Creed | Tanzyn Crawford entra nel cast della serie NetflixNetflix ha annunciato un nuovo ingresso nel cast della serie live-action Assassin’s Creed: Tanzyn Crawford (nota per Game of Thrones: A Knight of the... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Noomi Rapace Temi più discussi: Noomi Rapace, Sean Harris e altri attori confermati per la serie Assassin's Creed; Assassin’s Creed: Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie Netflix; La serie TV di Assassin's Creed aggiunge 4 nuovi attori al cast di Netflix; Assassin's Creed: Netflix svela altri quattro attori del cast della serie live-action. Noomi Rapace, Sean Harris e altri attori confermati per la serie Assassin's CreedSembra che l'ensemble stia per essere riempito, il che si spera significhi che l'inizio della produzione non è troppo lontano. gamereactor.it Assassin’s Creed: Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al cast della serie NetflixSvelati i nuovi nomi per l'atteso live-action di Assassin's Creed su Netflix. Noomi Rapace e Sean Harris si uniscono al progetto. Scopri tutti i dettagli. universalmovies.it