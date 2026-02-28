Capello | La Serie A è un calmante andiamo piano piano Gli arbitri fischiano tutto spezzettano sempre il gioco

Fabio Capello ha commentato la situazione della Serie A, affermando che il campionato agisce come un calmante e che bisogna procedere con calma. Ha inoltre sottolineato che gli arbitri fischiano frequentemente, interrompendo spesso il gioco e rendendo il ritmo più spezzettato. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera, firmata da Davide Stoppini.

Al Corsera: "All'Inter non ho visto rabbia dopo l'eliminazione in Champions. Barella subito ha parlato di scudetto e lui è il capitano. Chivu aveva la rosa per le due competizioni" Fabio Capello intervistato dal Corriere della Sera, a firma Davide Stoppini. «Sa qual è la verità? La serie A è un calmante». Rende bene l'idea, in effetti. E la definizione non poteva che essere di Fabio Capello: negli occhi la settimana europea delle italiane, nel cuore lo stato di salute del nostro calcio, nella testa una vita a cercare di trovare le soluzioni, più che i problemi.

