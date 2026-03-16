La scherma mi stava distruggendo | Bebe Vio cambia sport

La campionessa di scherma paralimpica ha annunciato di aver abbandonato la disciplina che l’ha resa famosa. Dopo aver dedicato anni alle competizioni, ha deciso di cambiare sport e iniziare una nuova avventura. La decisione arriva dopo aver dichiarato che la scherma le stava causando un forte stress e disagio. Ora si prepara a intraprendere un percorso diverso, lasciando alle spalle l’esperienza precedente.

Una nuova vita sta per avere inizio, anzi, è già cominciata: la campionessa di scherma paralimpica Bebe Vio (nome completo Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis) lascia per sempre lo sport che l’ha fatta conoscere al pubblico internazionale, la scherma, vincendo ben 5 medaglie d’oro agli Europei, cinque ai Mondiali e altri due ori ai Giochi Paralimpici per dedicarsi all’ atletica leggera. Perché Bebe Vio ha lasciato la scherma. Ormai ex fiorettista (la specialità della scherma) classe 1997 nata a Venezia, ha spiegato al Corriere della Sera perché si è vista costretta a rinunciare al suo sport preferito, quello che ha praticato fin dall’età di 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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