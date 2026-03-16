Bebe Vio, ex schermitrice paralimpica, ha dichiarato di aver deciso di lasciare la scherma a causa di un trauma che l’ha portata a sentirsi distrutta e con una parte del corpo paralizzata. In un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che ora si dedicherà all’atletica. La decisione segna un nuovo capitolo nella sua carriera sportiva.

L’ex schermitrice paralimpica Bebe Vio ha annunciato che si dedicherà all’atletica. L’intervista al Corriere della Sera. Ha deciso di cambiare sport? “ Per forza. Facendo scherma mi stavo distruggendo. Non perché faccia male, anzi fa benissimo. Il mio tipo di scherma faceva molto male a me. Ho avuto problemi al gomito, poi dolori a schiena, collo, anche alla testa “. Cosa vuol dire lasciare la scherma? “ Un trauma, sotto tutti i punti di vista. Ho iniziato ad avere incarichi in Federazione per non mollare del tutto. È una vita che sono con la squadra, non saprei stare senza “. Ora ha iniziato l’atletica. “ Un anno di preparazione. Ho sempre usato dall’addominale in su, ora devo lavorare sotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bebe Vio: “Un trauma lasciare la scherma, ma mi stavo distruggendo, mi si paralizzava una parte del corpo funzionante”

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