Bebe Vio lascia la scherma | Mi stavo distruggendo mi sentivo paralizzata

Bebe Vio ha annunciato domenica 15 marzo durante la trasmissione Che Tempo Che Fa di aver smesso con la scherma. La giovane atleta, 29 anni, ha spiegato di aver affrontato recenti problemi fisici che l’hanno portata a decidere di interrompere la sua carriera. Ha aggiunto di aver sentito di essere arrivata al limite, affermando di sentirsi paralizzata e di aver perso la forza per continuare.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo La decisione della campionessa 29enne dopo una carriera ricchissima di successi. Ora l'inizio di un nuovo capitolo con l'atletica Bebe Vio ha annunciato l'addio alla scherma nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 15 marzo. "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente.Non l'ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente.", ha detto l'atleta 29enne, fuoriclasse del fioretto con 2 ori alle Paralimpiadi, 1 argento e 1 bronzo. In pedana ha conquistato 5 ori e 2 bronzi ai Mondiali. Agli Europei, 5 ori e 1 argento. 🔗 Leggi su Today.it

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Ho avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. Non l’ho mai detto a voce alta: è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. " Durante la trasmissione di Fabio Fazio, Bebe Vio ha sorpreso tutti an - facebook.com facebook