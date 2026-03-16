La scuola San Giovanni Bosco Giordani ha annunciato sui social di aver ricevuto la visita della dottoressa Annalisa Treglia, direttrice del Castello di Manfredonia. Durante l’incontro, è stato consegnato un abito dell’ultimo Carnevale che sarà esposto presso il castello. La direttrice Treglia si è recata presso l’istituto per un incontro con il personale e gli studenti.

Questo incontro ha messo in luce un aspetto fondamentale: il potere incredibile del legame tra la scuola e gli enti culturali come il Museo Archeologico Nazionale e il Castello di Manfredonia. È proprio attraverso queste preziose collaborazioni che si riesce a far fiorire un'autentica passione nelle nuove generazioni per le radici della nostra terra, rendendo la storia non un semplice studio, ma un'esperienza viva e coinvolgente! La Dirigente della scuola San Giovanni Bosco di Manfredonia, la Dottoressa Lara Vinciguerra, ha presentato con entusiasmo tutti i lavori incredibili che i ragazzi hanno svolto. È stato un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la cultura del nostro territorio, con studi approfonditi delle stele e degli affascinanti vasi Dauni, fino alla realizzazione di manufatti unici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La San Giovanni Bosco dona un abito dell’ultimo Carnevale al Castello di Manfredonia, sarà esposto. La direttrice Treglia fa visita alla scuola

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