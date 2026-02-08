Educazione ambientale e impegno civico | concluso il progetto de ' La Via della Felicità' alla scuola San Giovanni Bosco

Questa mattina si è concluso il progetto di educazione ambientale alla scuola San Giovanni Bosco di Foggia. I volontari dell’associazione La Via della Felicità hanno coinvolto le classi terze della primaria e dell’infanzia, portando avanti un’attività che aveva come obiettivo sensibilizzare i bambini sui temi dell’ambiente e dell’impegno civico. Durante le settimane di lavoro, i ragazzi hanno partecipato a laboratori e attività pratiche, imparando l’importanza di rispettare e preservare il territorio. Alla fine, genitori e insegnanti hanno espresso soddisfazione per il coinvolgimento

Si è concluso questa mattina il progetto di educazione ambientale promosso dai volontari dell’associazione La Via della Felicità di Foggia, che ha coinvolto le classi terze della Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia 'San Giovanni Bosco' di Foggia. L’iniziativa, che rientra nelle attività che l’associazione porta avanti da anni sul territorio per promuovere il rispetto dell’ambiente e del bene comune, ha visto i bambini protagonisti di una simulazione pratica di raccolta differenziata, svolta con grande entusiasmo e attenzione. Sotto l’attento controllo degli ispettori del pulito Alessio Arcaroli, Fernando Paciello e Cataldo Mariella, e grazie alla preziosa collaborazione dei volontari Luisa Caputo e Valeria Cavallone, gli alunni hanno potuto mettere in pratica comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente, imparando quanto anche i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su San Giovanni Bosco I salesiani dell'Istituto Orselli celebrano San Giovanni Bosco. E al San Luigi arriva il governatore de Pascale I salesiani dell'Istituto Orselli hanno festeggiato sabato San Giovanni Bosco, il loro fondatore. Dieta Mediterranea, concluso il progetto di educazione alimentare nelle scuole La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Giovanni Bosco Argomenti discussi: Educazione ambientale, i risultati del bando 2025 di Regione Lombardia; Educazione ambientale, pubblicati i risultati del bando 2025 di Regione Lombardia; Gev in prima linea per l’ambiente: 169 servizi e 1.800 ore di presidio in Bassa Valle; COSÌ COSTRUIAMO UN SERVIZIO VICINO ALLE PERSONE. REGIONE LOMBARDIA * : «EDUCAZIONE AMBIENTALE, PUBBLICATI I RISULTATI DEL BANDO 2025 DI REGIONE: FINO A 5.000 EURO PER PROGETTI NELLE PROVINCE DI BERGAMO ...Sono stati pubblicati sulla piattaforma 'Bandi e Servizi' i risultati della quinta edizione del bando di Regione Lombardia 'Proposte di educazione ambientale ... agenziagiornalisticaopinione.it Educazione ambientale, pubblicati i risultati del bando 2025 di Regione LombardiaEducazione ambientale, pubblicati i risultati del bando 2025 di Regione Lombardia, su 82 domande presentate, 72 progetti ammessi ... ecodallecitta.it #SerieA1Tigotà San Giovanni sente profumo di salvezza, Perugia e Monviso restano in coda Le romagnole superano in quattro set le umbre, le pinelle cadono contro Bergamo Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://www.lvf.zone/18a6k #iL facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.