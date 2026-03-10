Sagra della bistecca con fungo porcino

Dal 12 al 14 marzo, il C.R.C. Pozzolatico in Via Imprunetana per Pozzolatico 227 organizza una sagra dedicata alla bistecca e al fungo porcino. L’evento prevede l’apertura della struttura alle visite dei partecipanti, che potranno gustare piatti preparati con questi due ingredienti tipici della cucina locale. Durante le serate, sarà possibile assistere a diverse iniziative legate alla manifestazione.

Il C.R.C. Pozzolatico ospita un evento dedicato a due ingredienti classici della cucina locale. Nelle serate del 12, 13 e 14 marzo, la struttura di Via Imprunetana per Pozzolatico 227 apre le porte ai visitatori per la Sagra della Bistecca e del Fungo Porcino. L'apertura delle cucine è prevista per le ore 19.00, offrendo un menù incentrato sulla carne alla brace e sulle specialità a base di porcini. La preparazione dei piatti segue le ricette della tradizione, puntando sulla semplicità e sulla qualità delle materie prime proposte. Si tratta di un appuntamento ricorrente che punta a valorizzare i prodotti del territorio attraverso un servizio curato dai volontari locali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

