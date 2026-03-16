La Russia può guadagnarci dallo stop al suo export di gas verso l’Europa

La Russia sta pianificando di interrompere le forniture di gas via terra verso l’Europa, secondo quanto comunicato dalle autorità di Mosca. L’intenzione è quella di chiudere i rubinetti che attualmente inviano il combustibile attraverso i condotti terrestri. La decisione si riflette in un cambiamento nelle strategie di esportazione del gas proveniente dalla Russia.

La Russia ha capito di poterci guadagnare dallo stop al suo export di gas verso l’Europa. Le autorità di Mosca si stanno preparando a chiudere i rubinetti che portano ad ovest il combustibile azzurro via terra. Per il Cremlino giocare d’anticipo su Bruxelles potrebbe rivelarsi una mossa vincente. A chi conviene sbattere la porta per primo. Già lo scorso anno l’Unione Europea aveva deciso il futuro blocco permanente delle importazioni di gas russo. Il primo passo sarà il 25 aprile con lo stop alle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) dai contratti a breve termine conclusi entro il 17 giugno 2025. Poi il 17 giugno 2026 sarà il turno del... 🔗 Leggi su Follow.it

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