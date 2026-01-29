Nathan e Catherine i genitori della famiglia nel bosco hanno denunciato l' assistente sociale | È ostile con noi

Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l’assistente sociale. Secondo loro, l’operatore si comporta in modo ostile e non ha rispettato l’imparzialità richiesta dal ruolo. Gli avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto al tribunale chiedendo la revoca dell’assistente sociale.

"È ostile" e "non ha svolto il proprio incarico con l'imparzialità richiesta dal ruolo". Per queste ragioni, in sintesi, gli avvocati della "famiglia nel bosco", Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto chiedendo la revoca dell'assistente sociale nominata dal tribunale.

La famiglia che vive in un bosco ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale.

La famiglia nel bosco si prepara alla perizia tra due giorni, ma nel frattempo Nathan e Catherine chiedono di allontanare l’assistente sociale Veruska D’Angelo.

