Nathan e Catherine i genitori della famiglia nel bosco hanno denunciato l' assistente sociale | È ostile con noi

Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l’assistente sociale. Secondo loro, l’operatore si comporta in modo ostile e non ha rispettato l’imparzialità richiesta dal ruolo. Gli avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto al tribunale chiedendo la revoca dell’assistente sociale.

"È ostile" e "non ha svolto il proprio incarico con l'imparzialità richiesta dal ruolo". Per queste ragioni, in sintesi, gli avvocati della "famiglia nel bosco", Marco Femminella e Danila Solinas, hanno presentato un esposto chiedendo la revoca dell'assistente sociale nominata dal tribunale.

Famiglia nel bosco, genitori denunciano assistente sociale: "Ostile e non imparziale, solo 5 incontri con noi e i nostri figli"

La famiglia che vive in un bosco ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale.

Famiglia nel bosco, l'assistente sociale Veruska D'Angelo denunciata da Nathan e Catherine prima della perizia

La famiglia nel bosco si prepara alla perizia tra due giorni, ma nel frattempo Nathan e Catherine chiedono di allontanare l’assistente sociale Veruska D’Angelo.

