La Russa invita i genitori della famiglia nel bosco al Senato | lo spot del governo a tre giorni dal referendum

Da fanpage.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Senato ha programmato un incontro con i genitori della famiglia nel bosco a Palazzo Madama, previsto per mercoledì 18 marzo. L’appuntamento fa parte di una serie di iniziative legate alla campagna sul referendum, a tre giorni dalla consultazione popolare. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai partecipanti o ai temi specifici dell’incontro.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa incontrerà i genitori della cosiddetta "famiglia nel bosco" a Palazzo Madama mercoledì 18 marzo. L'invito non è stato ancora confermato ma le opposizioni sono già partite all'attacco, accusando il governo di voler sfruttare la vicenda per colpire ancora una volta i giudici, a pochissimi giorni dal referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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