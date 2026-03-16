Famiglia nel bosco i Trevallion mercoledì in Senato | l’invito di La Russa a pochi giorni dal referendum sulla Giustizia

Mercoledì 18 marzo i genitori della famiglia conosciuta come “famiglia nel bosco” saranno in visita al Senato. L’invito è stato rivolto loro dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. La visita avviene a pochi giorni dal referendum sulla Giustizia. Nathan e Catherine Trevallion parteciperanno all’incontro nel palazzo.

Mercoledì 18 marzo i genitori della cosiddetta “ famiglia nel bosco ” saranno in visita al Senato. L’invito a Nathan e Catherine Trevallion è arrivato direttamente dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Come anticipato dal quotidiano Il Centro, la coppia – alla quale lo scorso novembre è stata revocata la potestà genitoriale – ha accettato subito l’invito. A pochi giorni dal voto sulla giustizia, i due si recheranno quindi a Roma per una visita alle istituzioni. Il caso dei cosiddetti “neorurali”, così come il delitto di Garlasco, è stato infatti più volte richiamato dalla maggioranza nella campagna per il sì al referendum, nonostante non vi sia alcun collegamento diretto con i quesiti referendari ( come spiegato in precedenza in questo articolo di Open ). 🔗 Leggi su Open.online

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