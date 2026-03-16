Un ex presidente del Consiglio ha espresso preoccupazioni sulla riforma della Giustizia, sostenendo che potrebbe indebolire lo stato di diritto. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che il dibattito sul testo è stato acceso ma non definitivo, evidenziando la complessità della questione senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze. La discussione si è concentrata sulle modifiche proposte, senza approfondire altri aspetti.

«In questo referendum c’è un testo e c’è un contesto. Sul testo si è dibattuto in modo acceso e, a mio parere, non conclusivo. Si sono espresse per il Sì anche personalità con una cultura o militanza di sinistra; e hanno dichiarato di votare No anche personalità che, per cultura o militanza, sono considerate di destra. Questo sparigliamento secondo me è positivo: vuol dire che le appartenenze politiche non sempre prevalgono sui giudizi individuali». Mario Monti ha deciso, voterà No al referendum sulla riforma della giustizia. E lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che la sua scelta nasce non tanto dal merito tecnico della riforma quanto dal contesto politico e istituzionale in cui arriva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La riforma della Giustizia rischia di indebolire lo stato di diritto, dice Mario Monti

Articoli correlati

“Riforma giustizia? Affonda le radici in Tangentopoli, lo scopo è indebolire la magistratura”: Santalucia lancia il Comitato per il noGiuseppe Santalucia, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, a margine dell’evento di lancio del Comitato per il No al referendum sulla...

Gherardo Colombo: “Voterò no al referendum sulla giustizia, la riforma serve solo a indebolire la magistratura”Roma – Da quando ha lasciato la magistratura quasi vent’anni fa, Gherardo Colombo, uno dei volti storici del pool di Mani Pulite, si è dedicato a...

Una selezione di notizie su Mario Monti

Temi più discussi: Equilibri istituzionali La riforma della Giustizia rischia di indebolire lo stato di diritto, dice Mario Monti; Meloni: guerra, Consiglio Ue e tanta campagna referendaria; Colpita un'altra base italiana in Kuwait; Milano, il Corriere festeggia 150 anni. Gli auguri di Capo dello Stato e premier.

Mario Monti: «Al referendum voterò No a tutela dello Stato di diritto. E non per punire il governo»L’ex premier: «Più poteri all’esecutivo mi preoccupano. Con la riforma si sposta l’equilibrio dei poteri. Pare uno smottamento, può diventare una frana» ... roma.corriere.it

Riforma giustizia, Monti: Non ho ancora deciso cosa voterò, deciderò in base alla posizione di Meloni su TrumpSulla riforma della giustizia, Mario Monti chiarisce di non aver ancora maturato una decisione definitiva. L’orientamento di voto, spiega, non dipenderà solo dal merito tecnico della riforma, ma da un ... la7.it

Fanpage.it. . Non siamo in guerra, ma non siamo contro la guerra: Meloni pur di accontentare Trump prova a stare in bilico su quell’Occidente del quale ha parlato in Parlamento, dove persino un moderato bocconiano come Mario Monti le ha fatto presente ch - facebook.com facebook

È online su tutte le piattaforme di #podcast e al link nel primo commento, una nuova puntata di “ #Roma, si gira!”: Il Pincio e “Policarpo, ufficiale di scrittura”. L'obelisco, i busti, l'idrocronometro e il film di Mario Soldati con Renato Rascel e Peppino de Filippo. #c x.com