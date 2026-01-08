Riforma giustizia? Affonda le radici in Tangentopoli lo scopo è indebolire la magistratura | Santalucia lancia il Comitato per il no

Giuseppe Santalucia, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha annunciato la creazione del Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere. In un intervento pubblico, ha sottolineato che questa iniziativa è un atto di cittadinanza volto a spiegare le ragioni tecniche e istituzionali del dissenso, senza legami con partiti o fazioni. La proposta, secondo Santalucia, ha radici storiche e mira a tutelare l’indipendenza della magistratura.

Giuseppe Santalucia, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a margine dell'evento di lancio del Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere, promosso dalla Cgil Lazio insieme a diverse associazioni, tra cui Libera, ha spiegato che "non si tratta di una scelta di partito o di fazione ma dell'esercizio di un diritto-dovere di cittadinanza, che si concretizza nel rendere comprensibili a tutti le ragioni tecniche e istituzionali del dissenso verso questa legge costituzionale". Nel merito della riforma, Santalucia ha indicato come principale criticità "l'indebolimento del Consiglio Superiore della Magistratura, che verrebbe frammentato in due organismi".

Riforma giustizia, referendum sulle toghe: via ai primi comitati. L’affondo di Mantovano - Uno predisposto su richiesta dei deputati di maggioranza Sara Kelany (FdI), Enrico Costa (Forza Italia) e ... ilgazzettino.it

Giustizia, scontro dopo il via libera alla riforma. Partita la sfida sul referendum - Il giorno dopo il via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, continua il dibattito politico. tg24.sky.it

Il Comitato del No alla riforma della Giustizia in Sicilia - facebook.com facebook

Comitato per "No" al referendum, riforma non dà risposte a problemi Giustizia. Al via la costituzione dei comitati al livello provinciale #ANSA x.com

