Gherardo Colombo annuncia che voterà no al referendum sulla giustizia. L’ex magistrato, storico membro di Mani Pulite, dice che la riforma serve solo a indebolire la magistratura. Da quasi vent’anni, Colombo si dedica a incontri nelle scuole per parlare di giustizia e regole, un lavoro che ha fatto in almeno 5mila occasioni.

Roma – Da quando ha lasciato la magistratura quasi vent’anni fa, Gherardo Colombo, uno dei volti storici del pool di Mani Pulite, si è dedicato a incontri formativi nelle scuole («almeno 5mila», stima) sui temi della giustizia e del rispetto delle regole. La finalità divulgativa è confermata anche dall’ultimo libro La giustizia italiana in 10 risposte (Garzanti), in cui offre uno strumento per orientarsi nel nostro ordinamento, soprattutto in una fase così delicata come quella che porterà al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Sul quale, lo dichiara subito, Colombo è schierato per il No. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gherardo Colombo: "Voterò no al referendum sulla giustizia, la riforma serve solo a indebolire la magistratura"

Il premio Nobel Giorgio Parisi ha annunciato il suo sostegno al comitato “Società civile per il No” in occasione del referendum sulla riforma della giustizia.

