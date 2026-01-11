Cascina Merlata | la scuola ha i posti ma i bambini vengono esclusi avviata una raccolta firme
A Cascina Merlata, la scuola dell’infanzia dispone di spazi adeguati per cinque classi, ma al momento ne sono attivate soltanto tre. Nonostante la disponibilità di posti, molti bambini vengono esclusi dall’iscrizione. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa situazione, è stata avviata una raccolta firme. La questione riguarda l’accesso ai servizi educativi e la possibilità di garantire un’educazione di qualità a tutti i bambini della zona.
