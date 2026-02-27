Stornara non è un paese per bambini tre richieste per una città più sicura | scatta la raccolta firme

A Stornara, la segreteria cittadina di Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra ha lanciato una raccolta firme per chiedere interventi sulla sicurezza del paese. In una nota, i rappresentanti criticano il degrado degli spazi pubblici e dell'arredo urbano, definendo la situazione ormai al limite. La richiesta si concentra su tre punti per rendere la città più sicura, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini.

"Il degrado ha superato il limite consentito". Così, in una nota, la segreteria cittadini di Sinistra Italiana - Alleanza Verdi Sinistra (Silvia Ciccone Yeboah, Vincenzo Signoriello, Antonio Pesce, Leo Fabrizio, Antonella Di Corato, Rocco Caputo) denuncia lo stato dell'arredo urbano e degli spazi.