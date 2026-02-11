Via Epicuro è una discarica la rabbia dei residenti

I residenti di Latina Scalo sono furiosi. Questa mattina si sono ritrovati davanti a una vera e propria discarica in via Epicuro, con rifiuti abbandonati ovunque. Chiedono interventi rapidi: vogliono una bonifica immediata dell’area, l’installazione di fototrappole per catturare gli incivili e controlli più stringenti sulla raccolta dei rifiuti. La situazione è insostenibile da settimane, e ora i cittadini sono stanchi di aspettare.

Tre interventi immediati: la bonifica urgente dell'area, fototrappole per incastrare gli incivili e la verifica della raccolta rifiuti a Latina Scalo. È quello che chiedono i residenti di via Epicuro a Latina Scalo, una strada che incrocia via Carrara dove sono stati fatti da qualche tempo lavori.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

