La Promessa anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 | Alonso ripudia Curro e lo assume come valletto

Dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, gli episodi di La Promessa svelano una svolta significativa: Alonso decide di ripudiare Curro e di assumerlo come valletto. Questa decisione influisce profondamente sulla famiglia Lujan, portando a nuovi sviluppi e tensioni all’interno della narrazione. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime puntate, tra cambiamenti e confronti.

Una decisione di Alonso sconvolge tutti i Lujan nel corso dei prossimi episodi de La Promessa. Per evitare di perdere il marchesato di Lujan, l'uomo sceglie infatti di fidarsi ciecamente di Leocadia de Figueroa e ripudia il figlio illegittimo Curro. Tuttavia, il marchese stupisce ulteriormente tutti quanti quando permette al ragazzo di restare nella tenuta, a patto che svolga le mansioni di valletto e viva in mezzo a tutti i componenti della servitù. Un cambiamento repentino al quale Manuel e Catalina cercano di opporsi senza successo. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.

