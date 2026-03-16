La Pro Loco fa politica Questo è grave

La Pro Loco di Santa Croce è stata accusata di aver svolto attività politica durante un periodo di propaganda. La questione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, considerando che l’ente turistico dovrebbe mantenere un ruolo neutrale. La vicenda riguarda specificamente un’attività che, secondo le fonti, si inserisce in un contesto di propaganda politica. La discussione riguarda dunque il ruolo della Pro Loco e la sua neutralità.

SANTA CROCE "La Pro Loco di Santa Croce in un contesto di propaganda politica è un fatto estremamente grave". Lo dicono i consiglieri del gruppo di minoranza Insieme per Santa Croce con la capogruppo Ivetta Parentini (nella foto), Alessandra Ugolini, Angelo Scaduto, Simone Coltelli e Giovanni Golfarini. "Suscita forte preoccupazione la diffusione sui social di una fotografia che ritrae il gazebo della Pro Loco di Santa Croce affiancato ai gazebo di partito della Lega e di Fratelli d’Italia – scrivono i consiglieri di Insieme per Santa Croce – Nell’immagine compaiono anche il presidente dell’associazione e la segretaria che espongono volantini a favore del ’Sì’ al referendum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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