Canavaccio solidarietà Pro Loco fa festa

La Pro Loco di Canavaccio ha promosso un Natale all’insegna di solidarietà e condivisione, attraverso tre eventi dedicati a tutta la comunità. Un’occasione per unire le persone e rafforzare il senso di solidarietà locale, coinvolgendo sia adulti che bambini in momenti di festa e collaborazione. Un’iniziativa che riflette l’importanza di sostenere e valorizzare il senso di comunità durante le festività.

Solidarietà e dono: è stato un Natale con il cuore quello organizzato dalla Pro loco di Canavaccio, composto da tre eventi che hanno coinvolto grandi e piccoli. Sabato 13 dicembre la cena di beneficenza in collaborazione con l’associazione Il sorriso di Enea ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, che hanno trascorso una serata in allegria con lo spettacolo del Mago Andrew e diversi turni di tombola: il ricavato dell’evento è stato devoluto al Progetto GAIA dell’ospedale Salesi di Ancona, a favore della ricerca sui tumori infantili. La Pro loco ha proposto un altro appuntamento di svago con lo spettacolo teatrale Strofèt, portato in scena sabato 20 dalla Compagnia dialettale urbinate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vis Canavaccio: una cena per 160 - Sabato 6 dicembre la Vis Canavaccio 2008, in collaborazione con la Pro loco e il Circolo Acli di Canavaccio, ha organizzato una cena che ha riunito oltre 160 persone. ilrestodelcarlino.it

Bruschetta, vino e fantasia. Canavaccio festeggia - e fantasia" a Canavaccio offre tre giorni di buon cibo, divertimento e iniziative culturali, con musica e eventi per tutti i gusti. ilrestodelcarlino.it

