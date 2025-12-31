Neonazisti da tutta Europa radunati nella sede di una pro loco del varesotto Protestano Anpi e politica locale

Il 15 ottobre a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, circa 500 militanti neonazisti si sono radunati presso una pro loco locale. La manifestazione ha attirato l’attenzione delle associazioni antifasciste e delle istituzioni politiche della zona, che hanno espresso preoccupazione per la presenza di gruppi estremisti. L’evento ha suscitato un dibattito sulla gestione di tali manifestazioni e sulla tutela della legalità e della democrazia nel territorio.

Non avranno fatto fatica ad arrivare i circa 500 militanti neonazisti che si sono presentati il 15 ottobre a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Il paesino è vicino all'aeroporto di Malpensa e al suo interno ospita la tecnostruttura del Cerello, abbastanza ampia che funge spesso da sede della pro loco cittadina. La location è stata messa a disposizione dell' Hammerfest, un festival di musica rock fortemente orientato a destra. Erano presenti in molti, tra vertici delle organizzazioni e militanti di base. Alcuni membri di questa internazionale suprematista – che tra gli altri comprende Spagna, Russia, Paesi Bassi, Francia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera – avrebbero commesso gravi atti di violenza.

