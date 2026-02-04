Partita imbarazzante e Fofana in versione Kessie | le reazioni social a Bologna-Milan

Il Bologna perde facilmente contro il Milan e la partita diventa un incubo per i padroni di casa. Lo score dice tutto: una prestazione imbarazzante, con i tifosi che sui social si scatenano criticando la squadra e il modo in cui ha affrontato il match. Il Milan, invece, sorride grazie alle reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, che dimostrano di essere in forma e determinati. Bologna sembra aver smarrito la strada, mentre il Milan si gode i tre punti in una giornata da dimenticare per gli emiliani.

Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot: e il Milan di Allegri sorride. L'altra faccia della medaglia? Un Bologna che sembra aver perso la bussola. Ecco cosa pensano i tifosi dopo lo 0-3 di Bologna-Milan.

