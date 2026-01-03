Leao decisivo e non solo | le reazioni social dopo Cagliari-Milan
Dopo la vittoria del Milan a Cagliari per 1-0, il ruolo di Leao si conferma decisivo. Le reazioni dei tifosi sui social evidenziano l’importanza del suo contributo, oltre al risultato finale. In questo articolo, analizziamo le impressioni e i commenti più significativi, offrendo uno sguardo sulle emozioni suscitate dalla partita e sul valore del suo intervento in campo.
Il Milan vince a Cagliari per 1-0. Decisivo il gol di Leao. Ecco il video con le reazioni dei tifosi sui social. Il Milan vince a Cagliari grazie a un'ottima difesa e il gol di Rafael Leao nel secondo tempo della partita. 'La Gazzetta dello Sport' riprende le reazioni dei tifosi sui social. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il gol decisivo di #Leao #CagliariMilan0-1 x.com
La risolve Leao…che rientrava dopo un mese, sempre criticato ma sempre decisivo! - facebook.com facebook
