il commissario ue alla difesa rilancia su un esercito europeo per sostituire gli usa

Il commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, ha recentemente ribadito l'importanza di sviluppare un esercito europeo come alternativa ai supporti militari degli Stati Uniti. La proposta mira a rafforzare l'autonomia strategica dell’Unione, promuovendo una maggiore collaborazione tra gli Stati membri nel settore della difesa. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle capacità militari condivise e alla sicurezza europea.

Roma, 13 gennaio 2026 – Il commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, ha rilanciato in questi giorni il dibattito su un esercito per sostituire i 100.000 militari americani dispiegati in Europa. Parlando domenica alla conferenza Folk och Försvar in Svezia, Kulius ha affermato che l’Ue dovrebbe prendere in considerazione l’istituzione di una forza militare permanente di almeno 100.000 soldati e rivedere i processi politici che regolano la difesa. Le dichiarazioni di Kubilius giungono mentre aumentano i segnali di disimpegno e anche di aperta ostilità da parte dell’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump come dimostrato non solo dalla Strategia di sicurezza nazionale pubblicata a novembre, ma anche dalle minacce dello stesso tycoon di non escludere l’impiego della forza per acquisire la Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

