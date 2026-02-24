Nasce Strategikon | il nuovo quotidiano di Linkiesta dedicato alla sicurezza nazionale e alla difesa dell’Europa

Linkiesta ha lanciato Strategikon, un nuovo quotidiano digitale nato per rispondere alle crescenti sfide legate alla sicurezza europea, in seguito all’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. La testata si concentra su minacce ibride e strategie di difesa, offrendo approfondimenti e analisi dettagliate. Il progetto nasce dalla volontà di informare in modo immediato e diretto su questioni fondamentali per la stabilità continentale. La piattaforma si rivolge a un pubblico interessato a capire cosa succede nel settore della sicurezza.

In occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, Linkiesta annuncia la nascita di Strategikon, il nuovo quotidiano digitale interamente dedicato ai temi della sicurezza nazionale, della difesa europea e delle minacce ibride alle democrazie liberali. A quattro anni dall’inizio dell’aggressione russa, Linkiesta rinnova e rafforza il proprio impegno editoriale nella difesa dei valori democratici e nel contrasto alla disinformazione e alla propaganda. Fin dal 24 febbraio 2022, il giornale ha raccontato l’invasione dell’Ucraina come un attacco non solo a un Paese sovrano, ma all’Europa e all’intero sistema delle democrazie liberali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

