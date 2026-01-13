HBO Max debutta in Italia puntando sulle produzioni originali italiane

HBO Max arriva in Italia offrendo un catalogo con produzioni originali italiane. Tra le novità, film come Portobello di Bellocchio, documentari su Melania Rea e 500 Battiti, e nuove serie che spaziano tra cronaca, cinema e grandi autori. La piattaforma si propone come una proposta di intrattenimento ricca di contenuti italiani, con un’attenzione particolare alle produzioni locali e alla qualità narrativa.

Portobello di Bellocchio, Melania Rea, 500 Battiti, Peccato, In Utero e nuove docuserie tra cronaca, cinema e grandi autori. HBO Max, la nuova piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Discovery, debutta oggi martedì 13 gennaio 2026 in Italia. Alla prima produzione originale italiana “ PORTOBELLO ” (in arrivo il 20 febbraio 2026 ) – la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni acclamata alla 82° Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani legato alla vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora – e a “ MELANIA REA – OLTRE IL CASO ”, la serie diretta da Stefano Mordini con Maria Esposito e Daniele Rienzo, che ripercorre lo sconvolgente femminicidio del 2011, si aggiungono altri nuovi progetti italiani. 🔗 Leggi su Digital-news.it

