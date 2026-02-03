Escursione in San Rossore tra Cascine vecchie e Cascine nuove

Una gita tra le Cascine vecchie e nuove di San Rossore svela un angolo di natura ancora poco esplorato. La tenuta, molto amata dai visitatori, racchiude il cuore del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, e rappresenta il suo ambiente naturale più importante. In una giornata di sole, i visitatori si immergono tra boschi, campi e sentieri, scoprirando un’area che spesso resta nascosta ai più.

Meta amata dai più ma sicuramente poco conosciuta al suo interno, la Tenuta di San Rossore costituisce il più importante ambiente naturale dell'intero Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. L'escursione si svolge interamente in Zona Gialla (B) nelle aree aperte al pubblico.

