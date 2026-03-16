La nazionale italiana di baseball si è qualificata per le semifinali dei Mondiali grazie alle vittorie contro Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Messico e Porto Rico. La squadra si trova in questa posizione solo in Italia, mentre all’estero non viene considerata una sorpresa. La competizione si svolge con le partite che hanno portato l’Italia a raggiungere questa fase del torneo.

L’Italia di baseball è una sorpresa per l’Italia. All’estero no. È in semifinale ai Mondiali dopo aver battuto Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Messico e Porto Rico. E’ un’impresa già così. Ma – spiega il New York Times – mica tanto. “Marsee, Pasquantino e Dominic Canzone, i battitori numero 3, 4 e 5 della partita dei quarti di finale, sono tutti giocatori affermati nella Major League che insieme hanno chiuso la scorsa stagione con una media battuta di.278 (la media battuta dell’intera lega è stata di.245). Il giocatore di interbase Thomas Saggese ha disputato 100 partite con i St. Louis Cardinals. Altri tre titolari – l’esterno destro Jac Caglianone, l’esterno sinistro Dante Nori e Andrew Fischer, un ragazzo del New Jersey con un tatuaggio di Frank Sinatra – sono stati selezionati al primo turno nei recenti draft. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La nazionale italiana di baseball è una sorpresa solo in Italia (New York Times)

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