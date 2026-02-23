Olimpiadi per il New York Times l’Italia è terza nel medagliere | gli americani usano una classifica diversa

Il New York Times ha indicato l’Italia come terza nel medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma ha usato una classifica diversa da quella ufficiale. La causa risiede nel metodo di conteggio adottato dal quotidiano, che dà più peso alle medaglie d’oro rispetto alle altre. Questa scelta fa sì che il nostro paese si trovi al terzo posto, anche se i dati ufficiali indicano una posizione diversa. La differenza si riflette anche nelle classifiche di altri media.

Prima la Norvegia, secondo gli Stati Uniti, terza l’ Italia. A guardare il medagliere finale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 pubblicato dal New York Times, sembra che il più importante quotidiano al mondo abbia commesso un errore. Per quasi tutto il pianeta, infatti, sul podio del medagliere c’è l’ Olanda, che purtroppo ha superato la spedizione azzurra proprio agli sgoccioli dei Giochi, grazie al doppio oro conquistato nelle mass start del pattinaggio di velocità. Il New York Times però non ha sbagliato e lo stesso medagliere, con l’Italia terza, appare praticamente su tutte le testate americane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi, perché per il New York Times l'Italia è prima nel medagliere. Cosa dice il regolamento e che peso hanno gli ori

Quali sono i viaggi migliori da fare nel 2026: nella classifica di New York Times tre mete italiane

