Secondo test, altri segnali positivi e seconda sconfitta dell’Italia (in versione Nazionale normale: il gruppo del World Baseball Classic si formerà il 1° marzo). La squadra azzurra cede a una formazione di Minor League dei New York Yankees, contro cui già due giorni fa c’era stato un confronto. Al BayCare Player Development & Scouting Center di Tampa, stavolta, tale selezione è stata messa in difficoltà dagli azzurri, trovatisi in parità sul 5-5 dopo sette inning prima di cedere per 6-9 alla conclusione. Privilegiati i conteggi dei lanci per inning, il che ha portato anche ad interrompere attacchi anche importanti. Ogni partente dell’Italia ha lanciato per due inning a massimo: si sono visti Mattia Aldegheri e Andretta per due, Ciarla, Infante, Di Raffaele, Carnevale e Marelli per uno a testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: Italia in progresso, ma sconfitta da una squadra di Minor League dei New York Yankees

Friedkin pronti a entrare nella Major League Baseball con l'acquisto di una squadra?Il mercato sportivo statunitense assiste a un rilievo significativo: due protagonisti del panorama calcistico internazionale valutano l’opzione di...

Leggi anche: Inter Bodo Glimt, Sacchi non ha dubbi: «La squadra più forte d’Italia è stata eliminata da una norvegese. Sconfitta fuori da ogni logica…»

Argomenti discussi: Baseball: Italia in progresso, ma sconfitta da una squadra di Minor League dei New York Yankees.

Baseball: Italia in progresso, ma sconfitta da una squadra di Minor League dei New York YankeesSecondo test, altri segnali positivi e seconda sconfitta dell'Italia (in versione Nazionale normale: il gruppo del World Baseball Classic si formerà il 1° ... oasport.it

Baseball – La nazionale italiana si raduna a Nettuno in vista dell’Early Camp in FloridaA partire da oggi pomeriggio, mercoledì 18, e fino a venerdì 20 febbraio, allo stadio Steno Borghese di Nettuno ci sarà il raduno della nazionale italiana in vista dell’ Early Camp di Port Charlotte ... ilgranchio.it