Perché il gol di Troilo in Milan-Parma è stato prima annullato e poi convalidato | cosa ha visto l'arbitro

Il gol di Troilo durante Milan-Parma ha suscitato confusione. L’arbitro Piccinini ha deciso di annullarlo inizialmente per un presunto fallo su Maignan. Tuttavia, la revisione VAR ha mostrato che il contatto non c’era e ha portato alla convalida del gol. La decisione si basa su una valutazione dettagliata delle immagini e delle regole sul fallo. La dinamica del gioco ha generato discussioni tra tifosi e analisti.

Milan-Parma, il gol di Troilo prima annullato e poi convalidato dopo review VAR: cosa ha visto l'arbitro Piccinini e cosa dice il regolamento su fallo su Maignan e OFR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché l’arbitro Massa ha convalidato il gol di Neres in Roma-Napoli tra le proteste giallorosse

Leggi anche: Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bodo-Inter, moviola: Pio Esposito con la mano ma è attaccata al corpo, gol da annullare?; Perché è stato annullato il goal di Dimarco: la moviola di Lecce-Inter; Magia di Modric, il Milan nel finale batte il Pisa e continua l’inseguimento all’Inter; Krstovic: Vi dico perché ora tiferò per il Napoli! Su Raspadori e i gol di Lautaro….

Perché è stato annullato il goal di Dimarco: la moviola di Lecce-InterL'Inter sblocca il match di Lecce con Federico Dimarco, ma la gioia viene azzerata dalla posizione di fuorigioco di Thuram che causa l'annullamento del possibile 0-1. goal.com

Perché il Real Madrid ha difeso solo con cinque giocatori sul gol decisivo del BenficaPerché il Real Madrid ha difeso solo con cinque giocatori sull’azione che ha portato al gol del 4-2 per il Benfica? La squadra di Arbeloa ha lasciato tre giocatori fuori dall’area e ha condannato i ... fanpage.it

Serie A, la classifica in zona scudetto dopo Milan-Parma 0-1 - facebook.com facebook

Milan-Parma, gol di Troilo da annullare Secondo Marelli sì. Ecco perché #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com