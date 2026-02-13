Cuore bruciato nel trapianto del bimbo all'ospedale Monaldi la Regione Campania dispone una ispezione

Roberto, il bambino di due anni sottoposto a trapianto al Monaldi di Napoli, ha subito un grave incidente al cuore durante l’intervento, che ha portato alla decisione della Regione Campania di avviare un’ispezione approfondita. La vicenda, resa pubblica ieri, ha suscitato scalpore anche tra i medici, che hanno riferito di complicazioni impreviste durante l’operazione. La notizia si distingue per la rapidità con cui è stata diffusa, evidenziando la delicatezza del caso e l’attenzione del governatore Fico, che ha definito la situazione “gravissima e dolorosissima”.