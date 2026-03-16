la morte dei due fidanzati indagato il conducente del furgone

Un incidente stradale a Montecorice, nel Salernitano, ha causato la morte di due giovani fidanzati provenienti da Capaccio Paestum, di 29 e 24 anni. Il conducente di un furgone coinvolto nello scontro è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale plurimo. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale contro di lui.

Tempo di lettura: 2 minuti È indagato per omicidio stradale plurimo il 42enne conducente del furgone coinvolto nell’incidente stradale avvenuto a Montecorice, nel Salernitano, in cui hanno perso la vita i due giovani fidanzati di Capaccio Paestum Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni. L’avviso di garanzia è stato notificato dalla Procura di Vallo della Lucania, che coordina le indagini sullo schianto avvenuto in località Ripe Rosse. Dopo l’impatto con il furgone, l’auto su cui viaggiava la coppia è precipitata in una scarpata per circa 200 metri. Il conducente del mezzo, gestire di un bar pasticceria, stava rientrando a casa al momento dell’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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