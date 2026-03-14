Fidanzati morti in incidente negativi i test sul conducente del furgone

Le autorità hanno comunicato che i test sul conducente del furgone coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di una coppia di fidanzati sono risultati negativi. La tragedia si è verificata questa mattina, e al momento sono ancora in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. I dettagli sulla scena restano al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Aumentano con il passare delle ore i particolari sulla tragedia avvenuta nella tarda serata di ieri a Montecorice, nel Salernitano, dove una coppia di fidanzati ha perso la vita dopo essere precipitata con l’auto in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri, in località Ripe Rosse. Le vittime sono il 29enne Michele Pirozzi di 29 anni Maria Magliocco, di 24, entrambi residenti a Capaccio Paestum. Secondo quanto emerso finora, nel pomeriggio i due giovani si erano recati ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice, paese d’origine della madre della ragazza dove ha un’abitazione. In serata stavano rientrando verso Capaccio, dove la coppia viveva abitualmente, ma per cause ancora da chiarire avrebbero poi invertito la marcia tornando nuovamente verso Agnone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fidanzati morti in incidente, negativi i test sul conducente del furgone Articoli correlati Savogna d’Isonzo, incidente tra furgone e motocarro: conducente estratto dai vigili del fuoco, dinamica in corso.Incidente a Savogna d’Isonzo: Conducente Estratto da un Motocarro Ribaltato Un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Savogna d’Isonzo, in... Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati(Adnkronos) – Tragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. Approfondimenti e contenuti su Fidanzati morti Temi più discussi: Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati; Bogdan Dobrica e Veronica Mitrofan, fidanzati morti in moto contro un furgone: il conducente indagato per omicidio stradale; Schianto frontale sulla superstrada Cassino-Sora: tre morti; Cassino – Copre il fidanzato dopo l’incidente, denunciata dalla Polizia. Fidanzati morti in incidente, negativi i test sul conducente del furgoneAumentano con il passare delle ore i particolari sulla tragedia avvenuta nella tarda serata di ieri a Montecorice, nel Salernitano, dove una coppia di fidanzati ha perso la vita dopo essere precipitat ... ansa.it Auto finisce in un dirupo dopo incidente: muore coppia di fidanzati nel SalernitanoTragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen ... ilmattino.it Volano giù da una scarpata, morti due fidanzati: https://cityne.ws/K3Szk - facebook.com facebook Tragedia nel Salernitano, con l'auto precipitano in una scarpata per 200 metri, morti due giovani fidanzati x.com