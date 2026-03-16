La Marina asd di Civitanova insignita del Premio Valore Federale

La Marina asd di Civitanova ha ricevuto il Premio “Valore Federale” durante una cerimonia ufficiale. La consegna si è svolta il 16 marzo 2026, alla presenza di rappresentanti del comitato provinciale Fipsas e di altri soggetti coinvolti nel settore della pesca sportiva. La premiazione ha riconosciuto l’impegno dell’associazione nel promuovere attività e iniziative legate alla pesca sportiva nella zona.

Civitanova, 16 marzo 2026 – Il comitato provinciale Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) Macerata si dice orgoglioso del prestigioso riconoscimento di cui è stata insignita l’associazione affiliata La Marina asd di Civitanova: il Premio “Valore Federale” 2025, assegnato dal comitato regionale unicamente a questa società per l’anno sportivo di riferimento. La cerimonia si è svolta sabato nella sala “Terzo Censi” al PalaRossini di Ancona. Il riconoscimento, che celebra l’impegno nello sviluppo delle discipline federali, la continuità associativa e la promozione dei valori etici dello sport, attesta il lavoro svolto da dirigenti, volontari, tecnici e atleti de La Marina asd a favore della pesca sportiva e della crescita del movimento sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Marina asd di Civitanova insignita del Premio “Valore Federale” Articoli correlati Leggi anche: Btp Valore, al via la settima emissione del titolo per i piccoli risparmiatori. Ecco rendimenti e premio fedeltà Leonardo, il valore del territorio: dal Varesotto le idee da premioSesto Calende (Varese) – Dalla provincia di Varese a Roma, passando per i grandi scenari internazionali della difesa e dell’aerospazio.